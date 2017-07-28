路透基点：中投联贷首秀寻资68亿欧元，以收购物流企业Logicor--TRLPC

路透香港7月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国投资有限责任公司(简称：中投)寻求融资68亿欧元(79亿美元)，以资助其收购欧洲仓储物流企业Logicor，这是该主权财富基金在联贷市场的首秀。

消息人士称，中国银行和中国建设银行联合承贷该笔贷款。

尽管中投在收购海外资产方面并不是新手，但其从未通过联贷的方式融资。

一位熟悉情况的贷款银行家称，“中投很少贷款。他们这样做是因为Logicor的收购案规模庞大，而且中投希望利用杠杆为其投资获得较高的回报。”

中投的这笔贷款是亚洲主权财富管理基金中最大的一笔，而且在收购融资方面也是少见的。

据汤森路透数据，在海外收购方面较为积极的其他亚洲主权财富基金中，只有新加坡的淡马锡和马来西亚国库控股公司曾在贷款市场融过资。

中投的贷款年限料为五年，综合收益超过100个基点。中投未经过评级，但中国的主权债信评级为A1/AA−/A+ (穆迪/标普/惠誉)。

中投的贷款应受到市场的热烈反响，因其具有不可多得的价值，而且借贷机构将利用这一机会巩固与中投的关系。但国际金融机构可能不会从中分得一杯羹，预计中资银行将提供全部贷款。

两家牵头的银行料将最终共计贷款38亿欧元，余下30亿欧元将为联贷。中国其他八家银行正寻求参与联贷，鉴于中投经由旗下中央汇金成为中国农业银行、中国银行、中国建设银行、国家开发银行和中国工商银行等许多国有银行的间接股东，因此其他银行热烈参贷并不令人意外。

中投成立于2007年，是一家完全国有的企业，目前管理着约8,000亿美元资产，其中包括2,000亿美元海外投资。

中投于6月决定以122.5亿欧元从私募股权公司黑石手中收购Logicor，成为欧洲规模最大的私募股权地产交易。

黑石的地产分支在2012年成立了Logicor，以管理并运营其在欧洲的物流资产。

Logicor已成为欧洲物流和配送地产的最大所有者，在欧洲拥有的仓储设施占地面积共计1,360万平方米，而且美国电商巨擘亚马逊也是其客户之一。(完) (编译 于春红; 审校 刘秀红)