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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 00:48 BJT

亚洲橡胶：6月8日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透6月8日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收
市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  6月    　190.0      114     190.0        1
    *  7月      187.6       93     187.6        8
    *  8月      184.1      245     184.1       22
    *  9月      184.7      214     184.7       22
    * 10月      181.6      902     181.6      121
    * 11月      181.6     5077     181.6      946
              
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当
日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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