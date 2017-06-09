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亚洲 | 2017年 6月 10日 星期六 01:07 BJT

亚洲橡胶：6月9日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透6月9日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收
市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  6月    　190.5      11     190.5      3
    *  7月      190.7      63     190.7      15  
    *  8月      190.0      65     190.0      6
    *  9月      188.3     166     188.3      11
    * 10月      187.5     577     187.5      39
    * 11月      187.0    3348     187.0     439

              
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当
日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 母红；审校 李军)
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