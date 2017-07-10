新闻稿：中国6月CPI同比上涨1.5%，环比下降0.2%--国家统计局

路透北京7月10日 - 以下为中国国家统计局题为“2017年6月份居民消费价格同比上涨1.5%”的新闻稿全文：

2017年6月份，全国居民消费价格同比上涨1.5%。其中，城市上涨1.7%，农村上涨1.0%；食品价格下降1.2%，非食品价格上涨2.2%；消费品价格上涨0.6%，服务价格上涨3.0%。上半年，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.4%。 6月份，全国居民消费价格环比下降0.2%。其中，城市下降0.1%，农村下降0.2%；食品价格下降1.0%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格下降0.4%，服务价格上涨0.3%。

一、各类商品及服务价格同比变动情况 6月份，食品烟酒价格同比下降0.2%，影响CPI下降约0.06个百分点。其中，畜肉类价格下降10.5%，影响CPI下降约0.53个百分点（猪肉价格下降16.7%，影响CPI下降约0.51个百分点）；蛋价格下降9.3%，影响CPI下降约0.05个百分点；鲜果价格上涨9.9%，影响CPI上涨约0.16个百分点；鲜菜价格上涨5.8%，影响CPI上涨约0.12个百分点；水产品价格上涨5.1%，影响CPI上涨约0.09个百分点；粮食价格上涨1.5%，影响CPI上涨约0.03个百分点。 6月份，其他七大类价格同比均有所上涨。其中，医疗保健价格上涨5.7%，其他用品和服务价格上涨2.8%，居住、教育文化和娱乐价格均上涨2.5%，衣着、生活用品及服务、交通和通信价格分别上涨1.4%、1.1%和0.1%。

二、各类商品及服务价格环比变动情况 6月份，食品烟酒价格环比下降0.7%，影响CPI环比下降约0.19个百分点。其中，鲜果价格下降4.2%，影响CPI下降约0.08个百分点；畜肉类价格下降2.2%，影响CPI下降约0.10个百分点（猪肉价格下降3.4%，影响CPI下降约0.09个百分点）；鲜菜价格下降1.1%，影响CPI下降约0.02个百分点；水产品价格下降0.5%，影响CPI下降约0.01个百分点；蛋价格上涨4.9%，影响CPI上涨约0.02个百分点。 6月份，其他七大类价格环比五涨二降。其中，教育文化和娱乐、医疗保健价格均上涨0.3%，居住价格上涨0.2%，生活用品及服务、其他用品和服务价格均上涨0.1%；交通和通信、衣着价格分别下降0.3%、0.2%。

**以下为国家统计局城市司高级统计师绳国庆解读2017年6月份CPI数据**

从环比看，6月份CPI下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点。食品价格下降1.0%，影响CPI下降0.20个百分点，主要是受部分鲜活食品价格下降影响。6月份，鲜果、猪肉和鲜菜供应相对充足，价格分别下降4.2%、3.4%和1.1%，合计影响CPI下降0.19个百分点；鸡蛋价格前期较为低迷，6月份受蛋鸡存栏减少及气温升高产蛋量下降影响，价格由降转升，上涨6.2%。非食品价格环比上涨0.1%，影响CPI上涨0.05个百分点。临近暑假，飞机票和旅游价格分别上涨5.2%和1.7%；住房租赁进入旺季，房租价格上涨0.3%；受原材料价格上涨影响，中药和西药价格继续走高，分别上涨0.4%和0.6%；受国际原油价格波动影响，汽、柴油价格分别下降2.1%和2.4%。 从同比看，6月份CPI上涨1.5%，涨幅与上月持平。非食品价格上涨2.2%，影响CPI上涨约1.73个百分点。其中，医疗保健类价格上涨5.7%，教育服务类价格上涨3.2%，居住类价格上涨2.5%。食品价格下降1.2%，影响CPI下降约0.24个百分点。其中，猪肉和蛋价格下降较多，降幅分别为16.7%和9.3%，合计影响CPI下降0.56个百分点；鲜果和鲜菜因去年同月基数相对较低，价格分别上涨9.9%和5.8%，合计影响CPI上涨0.28个百分点。 据测算，在6月份1.5%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为1.2个百分点，新涨价因素约为0.3个百分点。 6月份，扣除食品和能源的核心CPI同比上涨2.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。（完）

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