德国经济：6月IFO企业景气判断指数触及纪录高位

路透柏林6月26日 - 德国智库IFO周一公布的报告显示，德国6月企业景气意外上升至纪录高位，这个新迹象反映出，企业管理者对于德国经济成长前景感到更加乐观。

IFO的这份月度调查访问了约7,000家公司，报告称，德国6月IFO企业景气判断指数从前月的114.6升至115.1，路透调查预估为114.4。

“德国企业的信心高涨，”Ifo主管Clemens Fuest在声明中称。

“企业本月对他们业务现状更加满意，还预期业务状况会改善。德国经济现在表现非常强劲。”

Ifo的一位经济学家对路透称，民间消费是经济的关键推动因素，出口仍有增长空间。调查显示，企业经理对现状和未来六个月前景的评估双双上升。(完) (编译 高琦/侯雪苹；审校 刘秀红/张涛)