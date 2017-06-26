德国经济：6月IFO企业景气判断指数触及纪录高位

美国股市：开盘走高，市场重新评估欧洲央行总裁德拉吉的讲话
路透6月28日 - 美国股市周三开盘走高，因金融股上涨，以及此前有报道称，投资者过度解读欧洲央行总裁德拉吉有关刺激计划的讲话。
路透柏林6月26日 - 德国智库IFO周一公布的报告显示，德国6月企业景气意外上升至纪录高位，这个新迹象反映出，企业管理者对于德国经济成长前景感到更加乐观。
IFO的这份月度调查访问了约7,000家公司，报告称，德国6月IFO企业景气判断指数从前月的114.6升至115.1，路透调查预估为114.4。
“德国企业的信心高涨，”Ifo主管Clemens Fuest在声明中称。
“企业本月对他们业务现状更加满意，还预期业务状况会改善。德国经济现在表现非常强劲。”
Ifo的一位经济学家对路透称，民间消费是经济的关键推动因素，出口仍有增长空间。调查显示，企业经理对现状和未来六个月前景的评估双双上升。(完) (编译 高琦/侯雪苹；审校 刘秀红/张涛)
路透6月28日 - 美国股市周三开盘走高，因金融股上涨，以及此前有报道称，投资者过度解读欧洲央行总裁德拉吉有关刺激计划的讲话。
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美国商务部经济分析局数据显示，美国5月商品贸易收支初值为逆差659亿美元，趸售库存增长0.3% 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1