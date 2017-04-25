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亚洲 | 2017年 4月 25日 星期二 12:58 BJT

日本个股：东芝最早6月开始接受对旗下瑞士Landis+Gyr的竞标--共同社

路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。

共同社称，日立制作所和其他日企被认为是该业务可能的竞标者。报道未援引消息来源。

路透上个月报导，东芝已聘请瑞银研究该项资产可能的出售或股票首次公开发行(IPO)事宜，估值可能超过20亿美元。

据知情人士透露，东芝有意将该业务售予凯雷、Cinven、Advent、黑石集团、贝恩、Onex、Triton、CD&R甚至该业务前东家KKR等。

东芝发言人未立即就该报导置评。(完) (编译 刘秀红；审校 杜明霞)
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