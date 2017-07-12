新闻稿：中国6月末M2同比增长9.4%，当月新增人民币贷款1.54万亿--央行

路透上海7月12日 - 以下为中国人民银行周三公布的“2017年6月金融统计数据报告”新闻稿全文：

一、广义货币增长9.4%，狭义货币增长15% 6月末，广义货币(M2)余额163.13万亿元,同比增长9.4%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和2.4个百分点；狭义货币(M1)余额51.02万亿元,同比增长15%，增速分别比上月末和上年同期低2个和9.6个百分点；流通中货币(M0)余额6.7万亿元,同比增长6.6%。上半年净回笼现金1326亿元。

二、上半年人民币贷款增加7.97万亿元，外币贷款增加469亿美元 6月末，本外币贷款余额120.21万亿元，同比增长12.7%。月末人民币贷款余额114.57万亿元，同比增长12.9%，增速与上月末持平，比上年同期低1.4个百分点。 上半年人民币贷款增加7.97万亿元，同比多增4362亿元。分部门看，住户部门贷款增加3.77万亿元，其中，短期贷款增加9527亿元，中长期贷款增加2.82万亿元；非金融企业及机关团体贷款增加4.43万亿元，其中，短期贷款增加1.64万亿元，中长期贷款增加4.21万亿元，票据融资减少1.59万亿元;非银行业金融机构贷款减少2487亿元。6月份，人民币贷款增加1.54万亿元，同比多增1533亿元。 6月末，外币贷款余额8327亿美元，同比增长6.1%。上半年外币贷款增加469亿美元，同比多增921亿美元。6月份，外币贷款增加126亿美元，同比多增76亿美元。

三、上半年人民币存款增加9.07万亿元，外币存款增加801亿美元 6月末，本外币存款余额165.04万亿元，同比增长9.6%。月末人民币存款余额159.66万亿元，同比增长9.2%，增速与上月末持平，比上年同期低1.7个百分点。 上半年人民币存款增加9.07万亿元，同比少增1.46万亿元。其中，住户存款增加3.94万亿元，非金融企业存款增加1.45万亿元，财政性存款增加4164亿元，非银行业金融机构存款增加1.03万亿元。6月份，人民币存款增加2.64万亿元，同比多增1856亿元。 6月末，外币存款余额7931亿美元，同比增长20.9%。上半年外币存款增加801亿美元，同比多增513亿美元。6月份，外币存款增加141亿美元，同比多增159亿美元。

四、6月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.94%，质押式债券回购月加权平均利率为3.03% 上半年银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交359.11万亿元，日均成交2.92万亿元，日均成交比上年同期下降8.2%。其中，同业拆借日均成交同比下降14.1%，现券日均成交同比下降21.9%，质押式回购日均成交同比下降2.8%。 6月份同业拆借加权平均利率为2.94%，分别比上月和上年同期高0.06个和0.8个百分点；质押式回购加权平均利率为3.03%，分别比上月和上年同期高0.1个和0.92个百分点。

五、国家外汇储备余额3.06万亿美元 6月末，国家外汇储备余额为3.06万亿美元。6月末，人民币汇率为1美元兑6.7744元人民币。

六、上半年跨境贸易人民币结算业务发生2.15万亿元，直接投资人民币结算业务发生5700亿元 2017年上半年，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生1.65万亿元、5058亿元、1514亿元、4186亿元。

注1：当期数据为初步数。 注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。 注3：自2014年8月份开始，转口贸易被调整到货物贸易进行统计，货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少。 注4：自2015年起，人民币、外币和本外币存款含非银行业金融机构存放款项，人民币、外币和本外币贷款含拆放给非银行业金融机构的款项。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)