英国数据：7月房屋价格持稳，但购房者仍持谨慎态度--Rightmove

路透伦敦7月17日 - 房产网站Rightmove周一公布的调查显示，英格兰和威尔士7月住宅和公寓要价在6月下滑后持稳，但购房者仍持谨慎态度，因薪资增长赶不上通胀。

这份数据为基于6月11日至7月8日期间的房产广告，覆盖了英国首相特雷莎梅意外在大选中失去议会多数优势后的几周时间。该大选结果让本就因英国脱欧而紧张不安的投资者面临更多不确定性。

Rightmove表示，7月在该网站出售的房屋平均要价较前月上升0.1%，这个月的房价通常会小幅下滑。

7月房屋要价较上年同期上涨2.8%，6月为上升1.8%。

其他房屋价格数据显示，今年价格增长放缓，反映出随着消费者感受到通胀上涨的压力，经济趋软。

Rightmove主管Miles Shipside称，市场对价格仍非常敏感，一些房产的价格触顶。他还表示，抵押贷款成本最终上升将对购房者产生冲击。

英国央行正在考虑何时升息，尽管该行多数高层官员曾暗示现在还不是时候。

“尽管房屋需求较高，但价格涨幅不大，”Shipside表示。

通胀跳升至接近3%打击了很多英国人的购买力，从而导致经济及房价涨势放缓。

Rightmove表示，英国大部分地区的卖方要价下跌，但总体均价小幅走高，因伦敦地区房价上涨，与6月的大跌势头形成巨大反差。

Rightmove表示，超过90%的英国房地产中介机构使用网站做广告。

另一项调查显示，2017年第二季度英国消费者信心出现两年多以来最大幅度的下滑，与最近发布的其他消费者信心指标情况一致。

该项调查是会计师事务所德勤(众信, Deloitte Touche)周一公布的，德勤将消费者信心下滑归因于生活水平的下降。(完) (编译 张若琪/王颖；审校 杜明霞/白云)