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亚洲 | 2017年 3月 28日 星期二 18:02 BJT

路透基点：台湾纬创资通寻求筹组7亿美元应收账款保理贷款便利--TRLPC

路透3月28日 - 据汤森路透旗下基点援引消息人士报导，纬创资通公司入市筹集7亿美元应收账款保理贷款便利。

消息人士称，兆丰国际商业银行正在协调这一交易。借款人上一次进入贷款市场是在2015年3月，筹集2.8亿美元一年期循环信贷，交易由彰化银行牵头，以应收账款作为抵押，有10个基点的承贷费。

借款人是台湾上市公司，成立于2001年。该公司由台湾系统组装厂商宏基的设计、制造和服务业务分拆而来。(完) (编译 王颖；审校 刘秀红)
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