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亚洲 | 2017年 6月 12日 星期一 18:14 BJT

路透基点：台湾纬创资通完成7亿美元应收账款保理贷款便利案--TRLPC

路透6月12日 - 据汤森路透旗下基点援引消息人士报导，电子产品制造商--纬创资通公司已完成7亿美元三年期应收账款保理贷款便利案。

消息人士称，正在敲定额度分配事宜，定在6月底签署。

兆丰国际商业银行为牵头行兼簿记行，该笔贷款以联想集团应收账款作为抵押，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码90个基点。

承贷2亿美元或以上者将获牵头行头衔。

借款人上一次进入贷款市场是在2015年3月，筹集2.8亿美元一年期循环信贷，交易由彰化银行牵头，以应收账款作为抵押，有10个基点的承贷费。

借款人是台湾上市公司，成立于2001年。该公司由台湾系统组装厂商宏基的制造业务分拆而来。(完) (编译 王琛；审校 蔡美珍)
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