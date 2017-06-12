路透基点：台湾纬创资通完成7亿美元应收账款保理贷款便利案--TRLPC

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月12日 - 据汤森路透旗下基点援引消息人士报导，电子产品制造商--纬创资通公司已完成7亿美元三年期应收账款保理贷款便利案。
消息人士称，正在敲定额度分配事宜，定在6月底签署。
兆丰国际商业银行为牵头行兼簿记行，该笔贷款以联想集团应收账款作为抵押，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码90个基点。
承贷2亿美元或以上者将获牵头行头衔。
借款人上一次进入贷款市场是在2015年3月，筹集2.8亿美元一年期循环信贷，交易由彰化银行牵头，以应收账款作为抵押，有10个基点的承贷费。
借款人是台湾上市公司，成立于2001年。该公司由台湾系统组装厂商宏基的制造业务分拆而来。(完) (编译 王琛；审校 蔡美珍)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为