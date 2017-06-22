路透基点：纬创资通公司签署7亿美元三年期应收账款保理协议--TRLPC

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透6月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，电子产品厂商纬创资通公司已签署了7亿美元的三年期应收账款保理协议。
兆丰国际商业银行为独家牵头行和薄记行，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码90个基点。该项融资由联想集团的应收账款支持。
承贷2亿美元或以上的，可获得牵头行头衔。协议于6月8日签署。
额度分配情况如下：
兆丰国际商业银行为牵头行和薄记行，承贷4亿美元。一般参贷行有彰化商业银行(承贷1.33亿美元)，第一商业银行(承贷0.71亿美元)，永丰银行(承贷3,900万美元)，汇丰银行(承贷2,100万美元)，Banco Bilbao Vizcaya Argentaria(承贷2,000万美元)，德意志银行(承贷1,600万美元)。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。