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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 21:01 BJT

路透基点：纬创资通公司签署7亿美元三年期应收账款保理协议--TRLPC

路透6月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，电子产品厂商纬创资通公司已签署了7亿美元的三年期应收账款保理协议。

兆丰国际商业银行为独家牵头行和薄记行，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码90个基点。该项融资由联想集团的应收账款支持。

承贷2亿美元或以上的，可获得牵头行头衔。协议于6月8日签署。

额度分配情况如下：

兆丰国际商业银行为牵头行和薄记行，承贷4亿美元。一般参贷行有彰化商业银行(承贷1.33亿美元)，第一商业银行(承贷0.71亿美元)，永丰银行(承贷3,900万美元)，汇丰银行(承贷2,100万美元)，Banco Bilbao Vizcaya Argentaria(承贷2,000万美元)，德意志银行(承贷1,600万美元)。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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