版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 11:58 BJT

路透基点：丰邑建设委托两家银行筹办一笔70亿台币的融资计划--TRLPC

路透香港5月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，丰邑建设股份有限公司已委托两家银行筹办一笔70亿台币(2.33亿美元)的项目融资计划。

台湾银行和台湾土地银行为牵头行。

据上述消息人士，这笔贷款期限或为五年，但条款和细节尚未敲定。

资金将用来支持公司在新竹的一个地产项目建设。(完) (编译 李爽 审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐