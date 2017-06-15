路透基点：丰邑建设启动71亿台币五年期贷款案--TRLPC

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，丰邑建设股份有限公司已启动71亿台币(2.35亿美元)五年期贷款案，为位于新竹的一处房地产项目进行融资。
台湾银行和台湾土地银行为牵头行。台湾银行还是该笔贷款的代理行。
贷款包括：29.86亿台币A部分，用于购置土地；41.14亿台币B部分，用于房地产项目开发。
A部分贷款利率为较一年期邮政存款利率加码102个基点，B部分贷款利率为较一年期邮政存款利率加码112个基点。税前保底利率为1.7%。
承贷15亿台币或以上者可获牵头行头衔，前端费为12个基点；承贷5亿-14亿台币者可获参贷行头衔，前端费8个基点。银行回复截止日期为6月23日。
土地和房地产项目作为抵押，借款人主席为担保人。
还款计划将取决于项目的销售进展。(完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为