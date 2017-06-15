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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 16:19 BJT

路透基点：丰邑建设启动71亿台币五年期贷款案--TRLPC

路透6月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，丰邑建设股份有限公司已启动71亿台币(2.35亿美元)五年期贷款案，为位于新竹的一处房地产项目进行融资。

台湾银行和台湾土地银行为牵头行。台湾银行还是该笔贷款的代理行。

贷款包括：29.86亿台币A部分，用于购置土地；41.14亿台币B部分，用于房地产项目开发。

A部分贷款利率为较一年期邮政存款利率加码102个基点，B部分贷款利率为较一年期邮政存款利率加码112个基点。税前保底利率为1.7%。

承贷15亿台币或以上者可获牵头行头衔，前端费为12个基点；承贷5亿-14亿台币者可获参贷行头衔，前端费8个基点。银行回复截止日期为6月23日。

土地和房地产项目作为抵押，借款人主席为担保人。

还款计划将取决于项目的销售进展。(完) (编译 王琛；审校 高琦)
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