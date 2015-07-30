日本零售商Seven & i与迅销计划展开全面合作

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京7月31日 - 一位消息人士周五透露，日本零售商Seven & i Holdings Co(3382.T)与迅销(9983.T)计划今年进行大范围合作，包括推出一个新的服装品牌。
该人士称，合作还将包括允许顾客在7-Eleven便利店购买优衣库的休闲服装产品，但不涉及资本方面的往来。
未能立即联系到两家公司的媒体代表对此置评。
日本经济新闻周五报导，两家公司还希望进行海外合作。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。