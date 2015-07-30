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国际财经 | 2015年 7月 31日 星期五 07:32 BJT

日本零售商Seven & i与迅销计划展开全面合作

路透东京7月31日 - 一位消息人士周五透露，日本零售商Seven & i Holdings Co(3382.T)与迅销(9983.T)计划今年进行大范围合作，包括推出一个新的服装品牌。

该人士称，合作还将包括允许顾客在7-Eleven便利店购买优衣库的休闲服装产品，但不涉及资本方面的往来。

未能立即联系到两家公司的媒体代表对此置评。

日本经济新闻周五报导，两家公司还希望进行海外合作。(完)

(编译 郑茵 审校 张荻)

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