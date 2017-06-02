路透基点：高银金融为何文田住宅项目签署71.91亿港元贷款--TRLPC

路透香港6月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的高银金融(集团)有限公司已经签署71.91亿港元(9.23亿美元)四年期贷款，九家银行参贷。

永隆银行为初始牵头行、簿记行和额度代理行，中国光大银行香港分行、富邦银行(香港)、台北富邦银行作为牵头行兼簿记行参贷。还有其他五家银行参与本案。贷款已于5月25日签约。

贷款包括31.91亿港元的A部分、5.05亿港元的B1部分、29.95亿港元的B2部分，以及5亿港元的B3部分。

贷款的最高综合收益为250个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码220个基点，115个基点的前端费以及5个基点的提前参贷费。

所筹资金是为一住宅项目取得过桥贷款，以及用于该项目的建设。

高银金融曾在2016年7月获得了一笔31.92亿港元的一年期过桥贷款。

高银金融通过旗下金鋑有限公司(Gold Topmont)以63.8122亿港元的价格中标位于九龙何文田(Ho Man Tin)的住宅用地。

额度分配如下：

港元(百万)

牵头行兼簿记行

永隆银行 3,891

中国光大银行香港分行 1,000

富邦银行(香港) 500

台北富邦银行 500

其他参贷行

中国信托商业银行 400

大丰银行 400

集友银行 200

彰化商业银行 200

台新银行 100

总计 7,191