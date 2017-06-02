版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 13:10 BJT

路透基点：高银金融为何文田住宅项目签署71.91亿港元贷款--TRLPC

路透香港6月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的高银金融(集团)有限公司已经签署71.91亿港元(9.23亿美元)四年期贷款，九家银行参贷。

永隆银行为初始牵头行、簿记行和额度代理行，中国光大银行香港分行、富邦银行(香港)、台北富邦银行作为牵头行兼簿记行参贷。还有其他五家银行参与本案。贷款已于5月25日签约。

贷款包括31.91亿港元的A部分、5.05亿港元的B1部分、29.95亿港元的B2部分，以及5亿港元的B3部分。

贷款的最高综合收益为250个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码220个基点，115个基点的前端费以及5个基点的提前参贷费。

所筹资金是为一住宅项目取得过桥贷款，以及用于该项目的建设。

高银金融曾在2016年7月获得了一笔31.92亿港元的一年期过桥贷款。

高银金融通过旗下金鋑有限公司(Gold Topmont)以63.8122亿港元的价格中标位于九龙何文田(Ho Man Tin)的住宅用地。

额度分配如下：

港元(百万)

牵头行兼簿记行

永隆银行 3,891

中国光大银行香港分行 1,000

富邦银行(香港) 500

台北富邦银行 500

其他参贷行

中国信托商业银行 400

大丰银行 400

集友银行 200

彰化商业银行 200

台新银行 100

总计 7,191

(完) (编译 王兴亚；审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐