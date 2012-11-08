前十月全国保障房新开工722万套 完成投资逾万亿--住建部

今年,中央加大了对城镇保障性安居工程建设的支持力度,并专门安排了配套基础设施建设投资.近日中央财政追加下达2012年中央补助公共租赁住房和城市棚户区改造专项资金50亿元,用於公共租赁住房和城市棚户区改造相关配套基础设施建设支出.