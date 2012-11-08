版本:
中国
中国财经 | 2012年 11月 9日 星期五 07:16 BJT

前十月全国保障房新开工722万套 完成投资逾万亿--住建部

路透北京11月8日电---中国住房城乡建设部周五称,1-10月份,全国城镇保障性安居工程新开工722万套,基本建成505万套,完成投资10,800亿元人民币.

据路透计算,10月当月新开工保障房2万套,当月完成投资1,200亿元.截至10月末,新开工规模已经基本完成年初既定目标.

今年,中央加大了对城镇保障性安居工程建设的支持力度,并专门安排了配套基础设施建设投资.近日中央财政追加下达2012年中央补助公共租赁住房和城市棚户区改造专项资金50亿元,用於公共租赁住房和城市棚户区改造相关配套基础设施建设支出.

根据安排,2012年全国计划新开工城镇保障性安居工程700万套以上,基本建成500万套.今年1至9月份,全国城镇保障性安居工程新开工720万套,开工率为97%,基本建成480万套,完成投资9,600亿元人民币.(完)

--发稿 张胜男; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐