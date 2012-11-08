前十月全国保障房新开工722万套 完成投资逾万亿--住建部

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京11月8日电---中国住房城乡建设部周五称,1-10月份,全国城镇保障性安居工程新开工722万套,基本建成505万套,完成投资10,800亿元人民币.
据路透计算,10月当月新开工保障房2万套,当月完成投资1,200亿元.截至10月末,新开工规模已经基本完成年初既定目标.
今年,中央加大了对城镇保障性安居工程建设的支持力度,并专门安排了配套基础设施建设投资.近日中央财政追加下达2012年中央补助公共租赁住房和城市棚户区改造专项资金50亿元,用於公共租赁住房和城市棚户区改造相关配套基础设施建设支出.
根据安排,2012年全国计划新开工城镇保障性安居工程700万套以上,基本建成500万套.今年1至9月份,全国城镇保障性安居工程新开工720万套,开工率为97%,基本建成480万套,完成投资9,600亿元人民币.(完)
--发稿 张胜男; 审校 林高丽
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