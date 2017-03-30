路透基点：龙光地产与合景泰富地产合资企业签75亿港元过桥贷款--TRLPC

路透3月29日 - 据汤森路透旗下基点报导，消息人士称，龙光地产控股有限公司与合景泰富地产控股有限公司的一家合资企业，已和10家银行签署了一笔75.05亿港元(9.66亿美元)一年期过桥贷款。

贷款将用于为收购香港鸭脷洲的一个地块提供资金支持，并将用作建筑支出。

恒生银行担任牵头行和额度代理行，另外九家承贷银行亦为牵头行。贷款协议于3月22日签署。

是次贷款的借款人为麒湾(香港)投资有限公司(Unicorn Bay (Hong Kong) Investments Ltd)。

此外，合景泰富地产已启动26.5亿港元等值(3.42亿美元)四年期可转让的定期贷款，并进入有限分销阶段。东亚银行、恒生银行、汇丰控股和渣打(香港)为牵头行兼簿记行(MLAB)，此外渣打还担任代理行。

这笔贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码351个基点，基于该利率的最高综合收益为395个基点，银团阶段费用为154个基点。(完) (编译 许娜；审校 张荻)