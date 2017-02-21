路透基点：高银金融为何文田站住宅项目寻求79.9亿港元四年期贷款--TRLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至五个半月低点，因布兰特油价强劲
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的高银金融(集团)有限公司正寻求79.9亿港元(10亿美元)四年期过桥贷款，为一处住宅项目以及该项目建设筹资。
牵头行兼簿记行--永隆银行已为此推出一笔到期一次性偿还贷款，包括31.9亿港元部分和48亿港元部分。
该笔贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码220个基点，以及五个基点的提前参贷费。
银行受邀分四个层次参贷：
承贷10亿港元者，获得牵头行兼簿记行头衔，250个基点的综合收益和115个基点的前端费；承贷7-9.9亿港元者，获得牵头行头衔，245个基点的综合收益和95个基点的前端费；承贷4-6.9亿港元者，获得主办行头衔，240个基点的综合收益和75个基点的前端费；承贷1-3.9亿港元者，获得安排行头衔，235个基点的综合收益和55个基点的前端费。综合收益中包括提前参贷费。承贷截止日期是3月15日。
高银金融曾在2016年7月从三家银行组成的银团获得了一笔31.92亿港元的一年期过桥贷款；三家银行为：牵头行兼簿记行及承销行--永隆银行，牵头行兼簿记行--中国建设银行(亚洲)及台北富邦商业银行。
高银金融通过旗下金鋑有限公司(Gold Topmont)以63.8122亿港元的价格中标位于九龙何文田(Ho Man Tin)的住宅用地。该地块占地面积约为9,074平方米，最低和最高可开发楼面面积分别为32,667平方米和54,444平方米。
高银金融是一家以保理、名酒和房地产为三大主营业务的投资控股公司。(完) (编译 王琛；审校 白云)
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路透5月24日 - 大多数东南亚股市周三小幅收高，未受穆迪调降中国债信评等影响，转而关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录有关升息步伐的信息。 美联储最新会议记录将于1800GMT公布，联邦基金期货显示，交易员目前认为美联储在6月会议上升息的可能性为75%。 “本地区市场也在等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录，记录将释放有关美联储未来数月动向的部分信号和确认信息，”马尼拉AB Capital Securities高级分析师Lexter Azurin说道。 今天稍早，中国指标股指沪综指 下跌逾1%，此前国际评级机构穆迪下 调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此 次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体 债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 最初也追随中国股市下跌0.3%，但稍 后扳回跌幅微涨。