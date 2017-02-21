路透基点：高银金融为何文田站住宅项目寻求79.9亿港元四年期贷款--TRLPC

路透2月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的高银金融(集团)有限公司正寻求79.9亿港元(10亿美元)四年期过桥贷款，为一处住宅项目以及该项目建设筹资。

牵头行兼簿记行--永隆银行已为此推出一笔到期一次性偿还贷款，包括31.9亿港元部分和48亿港元部分。

该笔贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码220个基点，以及五个基点的提前参贷费。

银行受邀分四个层次参贷：

承贷10亿港元者，获得牵头行兼簿记行头衔，250个基点的综合收益和115个基点的前端费；承贷7-9.9亿港元者，获得牵头行头衔，245个基点的综合收益和95个基点的前端费；承贷4-6.9亿港元者，获得主办行头衔，240个基点的综合收益和75个基点的前端费；承贷1-3.9亿港元者，获得安排行头衔，235个基点的综合收益和55个基点的前端费。综合收益中包括提前参贷费。承贷截止日期是3月15日。

高银金融曾在2016年7月从三家银行组成的银团获得了一笔31.92亿港元的一年期过桥贷款；三家银行为：牵头行兼簿记行及承销行--永隆银行，牵头行兼簿记行--中国建设银行(亚洲)及台北富邦商业银行。

高银金融通过旗下金鋑有限公司(Gold Topmont)以63.8122亿港元的价格中标位于九龙何文田(Ho Man Tin)的住宅用地。该地块占地面积约为9,074平方米，最低和最高可开发楼面面积分别为32,667平方米和54,444平方米。