7天连锁酒店集团收到联席董事长提出的私有化要约

路透9月26日电---中国7天连锁酒店集团SVN.N表示,以联席董事长何伯权与郑南雁为首的股东团提出私有化要约,交易价值6.347亿美元.

美国上市中国企业面临越来越多的审查,导致公司股价挫跌,并催生管理层收购(MBO).

7天连锁酒店股价自2010年12月以来已挫跌了一半.

拟将公司私有化的股东团包括联席董事长何伯权与郑南雁,以及凯雷集团(CG.O)和红杉资本中国基金,他们提出的私有化价格为每股美国存托股份(ADS)12.70美元,相当於较周二美国存托凭证(ADR)收盘价10.57美元溢价20%.

7天连锁酒店6月时曾表示,预计今年将新开400家分店.该集团在中国162个城市有超过1,000家分店.

美国华平投资集团是7天连锁酒店集团的最大股东,持有16%股权.

前述股东团计划通过股权资本和举债为私有化交易融资.

7天连锁酒店集团周三在纽约证交所收高13%,报11.95美元.(完)

--编译 白云;审校 张涛

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