路透调查：中国7月官方制造业PMI料微幅回落至51.6，连续12个月处于扩张

* 调查数据：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI * 公布项：中国7月官方制造业PMI * 公布时间：7月31日（周一）上午9时 * 路透预估中值：51.6；预估区间:51.3-52.0 路透北京7月28日 - 路透综合26家分析机构的预估中值显示，中国7月官方制造业采购 经理人指数(PMI)预计微降至51.6，略低于上月的51.7，表明尽管大的政策环 境仍偏紧，但经济增长依然强劲。 分析师们预计，下半年中国经济增长将放缓，因为资金成本可能上升以及楼市收紧效果 显现。但由于稳定​​的国内需求和出口上涨，经济的放缓可能只是适度下滑，这将助力制造 业在7月连续第12个月保持扩张态势。 中国国家信息中心宏观经济形势课题组周二发布报告称，中国经济今年将呈现“前高后 稳”态势，下半年GDP（国内生产总值）料增长6.7%，全年增速有望保持在6.8%左右，完全 可以实现全年预期增长目标。 。 中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民周四在国新办发布会上称，中国下半年要保 持政策连续性和稳定性，实施好积极财政和稳健货币政策，要做到“三个确保”，确保经济 健康发展、确保供给侧结构性改革得到深化、确保守住不发生系统性金融风险的底线。 他指出，虽然上半年国内经济稳中向好，但也存在一些问题，如实体经济循环不畅问题 依然严重，防范和化解金融风险任务艰巨，房地产市场长效机制尚未建立，企业成本上升压 力增大，区域、产业、企业走势分化加剧等。 得益于投资、消费和出口三驾马车的齐齐发力，中国经济二季度继续保持强劲动能，同 比增速超预期持稳在6.9%的高位。 “我的看法是​​增速放缓对于（政策制定者）来说可能更为舒适，但仍有很多不确定因 素，”野村首席中国经济学家杨钊说，现在判断政策会如何应对还为时过早。 他认为中国货币政策明年还会维持中性，不过央行预计将会调降两次存款准备金率。 下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览: 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2016/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 51.7 51.2 51.2 51.8 51.6 51.3 51.4 51.7 51.2 50.4 50.4 49.9 50 制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。 通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完） (发稿 沈燕; 审校 乔艳红)