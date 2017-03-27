路透基点：洛钼集团签7亿美元贷款，为收购Tenke更多股权融资--TRLPC

《全球汇市》美元下滑，此前美联储公布会议记录
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透香港3月27日 - 在上海和香港两地上市的洛阳栾川钼业集团股份有限公司(洛钼集团)已签署7亿美元七年期分期偿还贷款，为其收购非洲Tenke铜矿另外24%股权提供资金支持。该公司四个月前曾获得一笔更大规模的俱乐部贷款，为当时初次入股Tenke铜矿融资。
洛钼集团为这笔3月21日所签贷款的担保人。根据洛钼集团上周四在上海证交所的公告，借款人为在英属维尔京群岛注册成立的BHR Newwood Investment Management Ltd (BHR)。
中国建设银行股份有限公司河南省分行承贷6亿美元，担任牵头行、簿记行、担保品控管行和贷款代理行；而招商银行承贷1亿美元。
洛钼集团去年11月透过BHR同意出资约11.4亿美元现金，从加拿大基本金属矿商Lundin Mining手中购买Tenke Fungurume铜钴矿24%间接股权。
在此之前，洛钼集团已经在去年5月从美国自由港麦克默伦铜金矿公司处以26.5亿美元初始购入Tenke 56%的股权。
去年11月，洛钼集团签订15.9亿美元七年期贷款，分为A部分4.5亿美元备用信用证，B部分为3.5亿美元分期摊还的定期贷款，以及C部分为7.9亿美元分期摊还的定期贷款。中国银行(香港)为唯一的牵头行和簿记行，中信银行、中国民生银行和中国国家开发银行也有参与。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
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