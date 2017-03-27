路透基点：洛钼集团签7亿美元贷款，为收购Tenke更多股权融资--TRLPC

路透香港3月27日 - 在上海和香港两地上市的洛阳栾川钼业集团股份有限公司(洛钼集团)已签署7亿美元七年期分期偿还贷款，为其收购非洲Tenke铜矿另外24%股权提供资金支持。该公司四个月前曾获得一笔更大规模的俱乐部贷款，为当时初次入股Tenke铜矿融资。

洛钼集团为这笔3月21日所签贷款的担保人。根据洛钼集团上周四在上海证交所的公告，借款人为在英属维尔京群岛注册成立的BHR Newwood Investment Management Ltd (BHR)。

中国建设银行股份有限公司河南省分行承贷6亿美元，担任牵头行、簿记行、担保品控管行和贷款代理行；而招商银行承贷1亿美元。

洛钼集团去年11月透过BHR同意出资约11.4亿美元现金，从加拿大基本金属矿商Lundin Mining手中购买Tenke Fungurume铜钴矿24%间接股权。

在此之前，洛钼集团已经在去年5月从美国自由港麦克默伦铜金矿公司处以26.5亿美元初始购入Tenke 56%的股权。