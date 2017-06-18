全球汇市：最近一周美元净多仓降至去年8月来最低--CFTC/路透数据

路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。” 不过今年迄今美元指数仍跌近5.0%，有可能录得10年来最大年度跌幅 。 CFTC数据还显示，欧元净多仓升至逾六年高点，达到79,053口。 在美联储此次政策会议召开之前，欧元兑美元曾升至年内高点，这与 欧元多仓不断增加的趋势相一致。 但华盛顿Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Ma nimbo表示，欧洲周五公布数据显示，欧元区5月消费者物价调和指数(HIC P)同比增速确认为减缓至1.4%，表明欧洲央行几乎没有放弃低利率政策的 空间。 其他货币方面，英镑净空仓升至5月初以来最高，为39,441口。 英国首相特雷莎梅所属政党的大选得票情况令人失望，政治不确定性 令英镑承压。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 6月13日当周 前一周 多头仓位 34,160 39,736 空头仓位 84,713 94,763 净仓位 -50,553 -55,027 欧元(125,000欧元为1口) 6月13日当周 前一周 多头仓位 164,227 164,889 空头仓位 85,174 90,880 净仓位 79,053 74,009 英镑(62,500英镑为1口) 6月13日当周 前一周 多头仓位 40,552 40,147 空头仓位 79,993 76,863 净仓位 -39,441 -36,716 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 6月13日当周 前一周 多头仓位 8,518 6,752 空头仓位 22,978 23,307 净仓位 -14,460 -16,555 加元(100,000加元为1口) 6月13日当周 前一周 多头仓位 26,781 26,492 空头仓位 115,376 120,993 净仓位 -88,595 -94,501 澳元(100,000澳元为1口) 6月13日当周 前一周 多头仓位 33,134 39,101 空头仓位 34,645 39,215 净仓位 -1,511 -114 墨西哥披索(500,000披索为1口) 6月13日当周 前一周 多头仓位 123,468 115,601 空头仓位 27,654 30,780 净仓位 95,814 84,821 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 6月13日当周 前一周 多头仓位 27,261 19,348 空头仓位 25,666 21,133 净仓位 1,595 -1,785 (完) (编译 李爽 审校 张涛)