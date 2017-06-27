路透基点：中国华融国际控股启动8亿美元贷款案--TRLPC

澳新银行(澳盛银行,ANZ)与渣打银行是牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款利率为Libor加码100个基点。

牵头行兼簿记行承贷7,500万美元或更多，综合收益为133个基点，参与费为27.5个基点。牵头行承贷5,000-7,400万美元，综合收益为127.6个基点，参与费为23个基点。主办行承贷2,000-4,900万美元，综合收益为124个基点，参与费为20个基点。回复截止日期是7月28日。计划7月14日在香港举行一个银行说明会。