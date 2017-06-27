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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 19:00 BJT

路透基点：中国华融国际控股启动8亿美元贷款案--TRLPC

路透6月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国华融国际控股有限公司启动了8亿美元一年期贷款案。

澳新银行(澳盛银行,ANZ)与渣打银行是牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款利率为Libor加码100个基点。

牵头行兼簿记行承贷7,500万美元或更多，综合收益为133个基点，参与费为27.5个基点。牵头行承贷5,000-7,400万美元，综合收益为127.6个基点，参与费为23个基点。主办行承贷2,000-4,900万美元，综合收益为124个基点，参与费为20个基点。回复截止日期是7月28日。计划7月14日在香港举行一个银行说明会。

借款人的母公司--中国华融资产管理股份有限公司提供同意协助书(letter of comfort)。(完) (编译 张涛；审校 蔡美珍)
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