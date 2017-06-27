路透基点：中国华融国际控股启动8亿美元贷款案--TRLPC

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国华融国际控股有限公司启动了8亿美元一年期贷款案。
澳新银行(澳盛银行,ANZ)与渣打银行是牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款利率为Libor加码100个基点。
牵头行兼簿记行承贷7,500万美元或更多，综合收益为133个基点，参与费为27.5个基点。牵头行承贷5,000-7,400万美元，综合收益为127.6个基点，参与费为23个基点。主办行承贷2,000-4,900万美元，综合收益为124个基点，参与费为20个基点。回复截止日期是7月28日。计划7月14日在香港举行一个银行说明会。
借款人的母公司--中国华融资产管理股份有限公司提供同意协助书(letter of comfort)。(完) (编译 张涛；审校 蔡美珍)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。