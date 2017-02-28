路透基点：台湾正崴精密的80亿台币贷款额度分配出炉--TRLPC

路透2月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾正崴精密工业股份有限公司的80亿台币(2.51亿美元)五年期循环信贷的额度分配出炉。

该贷款获得两倍超额认购，协议预计在3月初签署。

台湾银行是唯一牵头行兼簿记行，贷款利率为较三个月或六个月台北 金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点，税前保底利率为1.7%。最高 前端费为12个基点。

所筹资金将用于为2013年3月签订的80亿台币三年期贷款提供再融资，并用作运营资本。

额度分配如下：

牵头行兼簿记行 百万台币

台湾银行 800

副牵头行（协办行）

台湾合作金库 700

永丰银行 500

国泰世华银行 500

彰化商业银行 500

华南商业银行 500

台湾土地银行 500

台北富邦商业银行 500

元大商业银行 500

经理行

台湾农业银行 500

玉山商业银行 500

兆丰国际商业银行 500

远东国际银行 300

凯基银行 300

参贷行

板信银行 300

日盛国际商业银行 300

上海商业储蓄银行 300