路透基点：台湾正崴精密的80亿台币贷款额度分配出炉--TRLPC

《全球汇市》美元下滑，此前美联储公布会议记录
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透2月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾正崴精密工业股份有限公司的80亿台币(2.51亿美元)五年期循环信贷的额度分配出炉。
该贷款获得两倍超额认购，协议预计在3月初签署。
台湾银行是唯一牵头行兼簿记行，贷款利率为较三个月或六个月台北 金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点，税前保底利率为1.7%。最高 前端费为12个基点。
所筹资金将用于为2013年3月签订的80亿台币三年期贷款提供再融资，并用作运营资本。
额度分配如下：
牵头行兼簿记行 百万台币
台湾银行 800
副牵头行（协办行）
台湾合作金库 700
永丰银行 500
国泰世华银行 500
彰化商业银行 500
华南商业银行 500
台湾土地银行 500
台北富邦商业银行 500
元大商业银行 500
经理行
台湾农业银行 500
玉山商业银行 500
兆丰国际商业银行 500
远东国际银行 300
凯基银行 300
参贷行
板信银行 300
日盛国际商业银行 300
上海商业储蓄银行 300
总计 8,000 （完） (编译 高琦 审校 王兴亚)
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
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