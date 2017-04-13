中国信用债：东北特钢8亿元中票13东特钢MTN2未按期付息，因仍在重整中

路透上海4月13日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。

是次所涉中票“13东特钢MTN2”发行总额8亿元人民币，期限五年，票面利率5.63%，主承销商为农业银行，付息日为2017年4月12日，将于明年到期。

上周东北特钢已就本次中票付息发布风险提示公告。而鉴于公司已被大连市中级人民法院依法裁定进入重整程序，按照《企业破产法》的相关规定，本期债券的最终债权金额以法院裁定为准。

2016年9月29日，大连市中级法院通知东北特殊钢集团，因债务违约其债权人已于9月26日正式向大连市中级法院申请对东北特殊钢集团及下属子公司东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司、东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司进行破产重整，但破产重整范围不包括上市公司抚顺特钢。

随后在当年10月10日，大连市中级法院裁定，受理上述债权人对东北特钢集团及下属子公司大连特殊钢公司、大连高合金棒线材公司的重整申请。

此前15东特钢CP001、15东特钢SCP001、15东特钢CP002、14东特钢PPN001、15东特钢PPN002、13东特钢PPN002和15东特钢CP003均已到期并实质违约；13东特钢MTN2和13东特钢MTN1亦先后出现付息违约。(完)

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