苹果将在8月推出iPhone 6--消息

台湾媒体周五援引未具名供应链消息人士的话报道称，苹果公司将在8月推出新款iPhone手机，这较行业观察人士的普遍预期早了一个月。台湾《经济日报》报道称，屏幕为4.7英寸的iPhone 6手机将在8月上市，屏幕5.5英寸或5.6英寸的iPhone 6手机将在9月发布。供应链相关人士早些时候曾向路透证实，苹果将推出4.7英寸和5.5英寸屏幕的iPhone 6手机。图为苹果logo。路透