严格执行9万吨及以下煤与瓦斯突出矿井停产整顿--安监局

路透北京4月12日电---中国9万吨及以下煤与瓦斯突出矿井事故多发,已全部实施停产整顿.国家安全监管总局表示,需严格执行停产整顿,做好相关企业的瓦斯防治能力评估工作,并加大瓦斯事故责任追究和处罚力度.

周四刊登在该局网站的通知称,未来经评估不具备瓦斯防治能力的煤矿企业,相关矿井要依法停产整顿和限期整改,或由具备瓦斯防治能力的煤矿企业兼并重组.

同时,对於整改期满後仍不具备瓦斯防治能力、或未被兼并重组的高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井,应当提请地方政府依法予以关闭.

2011年底,中国曾发布《煤矿瓦斯防治工作"十条禁令"》,禁止9万吨/年及以下的煤与瓦斯突出矿井未经防突能力评估擅自组织生产.鉴於此类矿井事故多发,灾害防治基础较差,现已全部停产.

通知称,凡发现此类矿井继续违法违规生产的,要责令其立即停止生产,并依法从严处罚,直至提请地方政府依法予以关闭.

此外,各省级煤炭行业管理部门原则上应在2012年内完成煤矿企业瓦斯防治能力评估工作.

相关数据显示,2011年中国煤炭事故总量和百万吨死亡率分别下降14.4%和24.7%,煤矿安全生产工作取得明显成效.(完)

浏览更多详情,请点选安监局网站.

(here)

--发稿 苏丹; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。