严格执行9万吨及以下煤与瓦斯突出矿井停产整顿--安监局

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透北京4月12日电---中国9万吨及以下煤与瓦斯突出矿井事故多发,已全部实施停产整顿.国家安全监管总局表示,需严格执行停产整顿,做好相关企业的瓦斯防治能力评估工作,并加大瓦斯事故责任追究和处罚力度.
周四刊登在该局网站的通知称,未来经评估不具备瓦斯防治能力的煤矿企业,相关矿井要依法停产整顿和限期整改,或由具备瓦斯防治能力的煤矿企业兼并重组.
同时,对於整改期满後仍不具备瓦斯防治能力、或未被兼并重组的高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井,应当提请地方政府依法予以关闭.
2011年底,中国曾发布《煤矿瓦斯防治工作"十条禁令"》,禁止9万吨/年及以下的煤与瓦斯突出矿井未经防突能力评估擅自组织生产.鉴於此类矿井事故多发,灾害防治基础较差,现已全部停产.
通知称,凡发现此类矿井继续违法违规生产的,要责令其立即停止生产,并依法从严处罚,直至提请地方政府依法予以关闭.
此外,各省级煤炭行业管理部门原则上应在2012年内完成煤矿企业瓦斯防治能力评估工作.
相关数据显示,2011年中国煤炭事故总量和百万吨死亡率分别下降14.4%和24.7%,煤矿安全生产工作取得明显成效.(完)
浏览更多详情,请点选安监局网站.
(here)
--发稿 苏丹; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透北京2月15日 - 中国银监会顾问杨凯生周三称，去杠杆时债转股是应急之策，需针对杠杆率高的根本原因施策。中央国有资本经营预算支出计划中应包括对国有企业的资本金的注入，且要建立企业负债约束机制，否则企业的杠杆率仍然会周而复始的不断攀升。
路透北京2月15日 - 中国央行货币政策委员会委员黄益平周三称，未来一段时间，除了提高增长的潜力以外，如何保持金融稳定可能会成为一个比较大的挑战。金融风险经过这段时间，似乎是在很明显的增加，甚至是变成一个系统性的问题。