路透基点：台湾国巨股份90亿台币循环信贷已吸引八家银行参贷--TRLPC

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透2月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司的90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷在一般联贷阶段已经吸引到八家银行。
国巨股份是一家电子元件生产商。据消息人士称，这笔贷款已经获得1.65倍的超额认购，还有一些银行正在进行内部审批以待加入。
兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任该交易的牵头行兼簿记行。贷款利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点，税前保底利率为1.7%。
以牵头行身份加入的银行可获得最高12个基点的前端费。借款人以土地和工厂为担保品。
所筹资金的大部分将用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融资，剩余部分将用作运营资本。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。