路透基点：台湾国巨股份90亿台币循环信贷已吸引八家银行参贷--TRLPC

路透2月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司的90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷在一般联贷阶段已经吸引到八家银行。

国巨股份是一家电子元件生产商。据消息人士称，这笔贷款已经获得1.65倍的超额认购，还有一些银行正在进行内部审批以待加入。

兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任该交易的牵头行兼簿记行。贷款利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点，税前保底利率为1.7%。

以牵头行身份加入的银行可获得最高12个基点的前端费。借款人以土地和工厂为担保品。