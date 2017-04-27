版本:
中国
亚洲 | 2017年 4月 27日 星期四 11:19 BJT

路透基点：润泰创新国际委托台湾银行安排90亿台币贷款--TRLPC

路透香港4月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰创新国际委托台湾银行安排90亿台币(2.99亿美元)贷款。

该贷款案料最早在本周进入一般银团阶段。

资金用于2012年10月签订的50亿台币五年期循环贷款再融资，以及运营资本用途。该贷款案牵头行和簿记行是第一银行，最高综合收益为136.2个基点，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码135个基点。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐