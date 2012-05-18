三星已获900万部新款Galaxy智能手机订单--报导

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透首尔5月18日电---韩国经济新闻周五报导称,三星电子(005930.KS)已经接获全球100多家电信运营商的订单,预定大约900万部其第三代Galaxy S智能手机.
三星电子本月发表其旗舰手机的最新版本,该款手机将於5月29日在德国率先上市,然後逐渐扩大至其他国家.
报纸引述三星未具名高层人士谈话称,三星位於韩国的智能手机工厂正全力生产,动用每月500万部的全部产能.
三星拒绝就此报导置评.
该公司上月末表示,新款Galaxy S智能手机将对第二季业绩"做出重大贡献".(完)
--编译 王兴亚;审校 张明钧
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