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亚洲 | 2017年 4月 10日 星期一 17:04 BJT

路透基点：香港利福国际签署90亿港元五年期贷款，10家银行参贷--TRLPC

    路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港上市的利
福国际集团有限公司已经签署一笔90亿港元(11.6亿美元)五年期贷款，用
于开发香港九龙区的一个房地产项目。
    
    共有10家银行参贷。该贷款提供的综合收益为100个基点。
    
    中国建设银行担任协调行，中银香港担任额度代理行。贷款协议在4
月5日签署。利福国际集团去年11月底通过间接拥有的全资子公司Leader 
Bright Ltd以73.88亿港元在九龙买入一块14,159平米的土地。根据利福
国际集团11月23日发布的公告，该地块上将建设一个由两个塔楼组成的百
货商场。利福国际集团在香港经营崇光百货。
    
    评级机构很快对利福国际集团的成功中标产生疑虑。惠誉评级11月28
日将该公司评级从“BBB-”下调至“BB+”，称预计该公司收购该地块后
，杠杆比例将扩大逾一倍。惠誉预计该公司未来几年的净杠杆比率将高居
5.7–6.0倍，2015年底时为2.3倍。
    
    利福国际集团在2016年7月签署一笔80亿港元的五年期再融资贷款，
该贷款提供的最高综合收益为95个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hib
or)加码81个基点。
    
    中银香港、法国农业信贷银行(Credit Agricole)、瑞穗银行和渣打
银行担任牵头行兼簿记行。
    
    贷款分配               亿港元
    
    牵头行   
    
    中国银行               16
    交通银行               16
    中国建设银行           16
    渣打银行               7.5
    星展银行               7.5
    第一商业银行           6
    东亚银行               6
    恒生银行               5
    创兴银行               5
    华侨银行               5
    总计                   90  (完) (编译 李春喜 审校 张明钧)
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