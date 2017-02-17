路透基点：蒙牛筹募9.08亿美元过桥贷款，用于收购现代牧业--TRLPC

中德关系：关于电动车配额问题，中德两国获得良好进展
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国蒙牛乳业 已签属两笔总共9.08亿美元等值过桥贷款，用于收购另一中国竞争对手。 香港挂牌的中国蒙牛1月与星展银行(DBS)签署一笔6.5亿美元贷款， 当月也与招商银行签署一笔20亿港元(2.58亿美元)贷款。消息人士表示， 两笔过桥贷款都即将拨款。 蒙牛乳业<2319.HK以代价约18.73亿港元（约2.415亿美元），收购由 美国私募基金公司KKR 和鼎晖投资持有的约9.65亿股现代牧业<111 7.HK>股份。完成后，蒙牛乳业在现代牧业的持股比例，将由25.4%升至39 .9%。 蒙牛乳业在公告称，将根据收购守则向现代牧业其余股东提出强制性 现金要约，每股要约价为1.94港元或0.25美元，与公司向KKR和鼎晖收购 股份作价一样。 蒙牛前一次借贷是在去年8月，蒙牛签署了2亿美元三年到期一次性偿 还离岸贷款，当时有九家银行参贷，其中包括两家牵头行兼簿记行澳新银 行和荷兰合作银行。另外七家银行以牵头行身份加入，贷款利率较Libor 加码85个基点，综合收益106.7个基点。 (完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。