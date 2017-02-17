路透基点：蒙牛筹募9.08亿美元过桥贷款，用于收购现代牧业--TRLPC

路透2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国蒙牛乳业 已签属两笔总共9.08亿美元等值过桥贷款，用于收购另一中国竞争对手。 香港挂牌的中国蒙牛1月与星展银行(DBS)签署一笔6.5亿美元贷款， 当月也与招商银行签署一笔20亿港元(2.58亿美元)贷款。消息人士表示， 两笔过桥贷款都即将拨款。 蒙牛乳业<2319.HK以代价约18.73亿港元（约2.415亿美元），收购由 美国私募基金公司KKR 和鼎晖投资持有的约9.65亿股现代牧业<111 7.HK>股份。完成后，蒙牛乳业在现代牧业的持股比例，将由25.4%升至39 .9%。 蒙牛乳业在公告称，将根据收购守则向现代牧业其余股东提出强制性 现金要约，每股要约价为1.94港元或0.25美元，与公司向KKR和鼎晖收购 股份作价一样。 蒙牛前一次借贷是在去年8月，蒙牛签署了2亿美元三年到期一次性偿 还离岸贷款，当时有九家银行参贷，其中包括两家牵头行兼簿记行澳新银 行和荷兰合作银行。另外七家银行以牵头行身份加入，贷款利率较Libor 加码85个基点，综合收益106.7个基点。 (完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)