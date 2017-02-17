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亚洲 | 2017年 2月 17日 星期五 09:25 BJT

路透基点：蒙牛筹募9.08亿美元过桥贷款，用于收购现代牧业--TRLPC

    路透2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国蒙牛乳业
已签属两笔总共9.08亿美元等值过桥贷款，用于收购另一中国竞争对手。
    
    香港挂牌的中国蒙牛1月与星展银行(DBS)签署一笔6.5亿美元贷款，
当月也与招商银行签署一笔20亿港元(2.58亿美元)贷款。消息人士表示，
两笔过桥贷款都即将拨款。
    
    蒙牛乳业<2319.HK以代价约18.73亿港元（约2.415亿美元），收购由
美国私募基金公司KKR       和鼎晖投资持有的约9.65亿股现代牧业<111
7.HK>股份。完成后，蒙牛乳业在现代牧业的持股比例，将由25.4%升至39
.9%。            
    
    蒙牛乳业在公告称，将根据收购守则向现代牧业其余股东提出强制性
现金要约，每股要约价为1.94港元或0.25美元，与公司向KKR和鼎晖收购
股份作价一样。
    
    蒙牛前一次借贷是在去年8月，蒙牛签署了2亿美元三年到期一次性偿
还离岸贷款，当时有九家银行参贷，其中包括两家牵头行兼簿记行澳新银
行和荷兰合作银行。另外七家银行以牵头行身份加入，贷款利率较Libor
加码85个基点，综合收益106.7个基点。            (完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)
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