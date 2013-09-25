美国应用材料将以90亿美元收购对手Tokyo Electron

美国应用材料公司西安办公室负责人邹刚(音)2012年5月22日的资料图片。应用材料公司在中国运营业务近30年。 REUTERS/Rooney Chen

* 应用材料股东将握有新公司68%股权

* 这笔交易将诞生市值达290亿美元的实体

* 应用材料执行长将领导新公司

* 应用材料股价周二收高9.1%

路透9月24日 - 美国应用材料(AMAT.O)将以价值超过90亿美元的全股票交易收购日本竞争对手Tokyo Electron Ltd(TEL)(8035.T)；应用材料及Tokyo Electron分别为半导体设备业的第一大及第三大公司，目前正面临产品需求放缓和实现获利难度上升等问题。

两家公司周二表示，这笔交易将诞生的新公司市值约为290亿美元，应用材料股东将持有新公司68%股权。

应用材料股价周二收盘大涨9.1%至17.445美元。这项交易是在日本股市收盘后公布的，Tokyo Electron股价周二收高0.4%。

这是应用材料有史以来最大的交易，上次其进行的大型收购是2011年以49亿美元买下Varian Semiconductor Equipment Associates。

根据汤森路透数据，这是日本企业史上第二大的外资收购案，不计入现金、但包含净债务的收购总值为70.6亿美元。此前最大的收购案为2007年花旗集团(C.N)以79亿美元收购Nikko Cordial Corp。

由于开发新世代芯片(晶片)的成本不断上升，半导体产业已经进行整并，导致制造商对应用材料及其竞争对手生产的设备需求减少。

多位分析师指出，由于应用材料及Tokyo Electron产品线重叠的部分不多，反垄断监管机构可能不会阻挠该交易的进行。

Advanced Research Japan的分析师David Rubenstein表示，两家公司都是“业内翘楚”。

“他们拥有最高的利润率、最佳的财务状况、不论时机好坏都能获利，”他说道。“因此他们并不是陷入困境，而是渴求获利增长，合并是他们可以实现成长的途径之一。”

应用材料的净收入在过去两年一直同比下滑，而且这期间有两个季度出现亏损。Tokyo Electron 7月公布财报称季度营收下降23%。

“应用材料将是这次交易的最大受益者，他们将成为一家大公司，而且我认为本次交易也能扩展他们的客户，”Stifel Nicolaus & Co分析师Patrick Ho表示。

在过去二十年，大多数美国芯片制造商都已经出售或关闭工厂，并将制造外包给台积电(2330.TW)等亚洲代工业者。

随着英特尔(Intel)(INTC.O)、三星电子(005930.KS)和台积电计划建设新一代巨型工厂--这是需要投资数百亿美元的重大技术转变，在十年内，全球将只剩几家生产最尖端微型芯片的工厂。

“看看半导体设备的买家，看看那些现在真正在制造非常先进芯片的人，数量非常少，”应用材料的执行董事长Mike Splinter向路透表示，“技术变革的难度和复杂度都与日俱增。”

**产品少有重叠**

双方公司预计，本次交易将在明年中期至下半年期间完成，并称双方产品没有太多可能招致反垄断监管机构担忧的重叠部分。

“我们非常细致地研究了这个问题，认为重叠的部分非常非常小，”Splinter表示。

加拿大皇家银行分析师Mahesh Sanganeri称，两家公司均出售蚀刻设备，但与科林研发相比，应用材料在这个市场是相对较小的厂商。

Sanganeri补充道，“产品层面没有太多重叠。我认为该交易将受到密切关注，但我觉得一定会完成交易。”

新公司的强劲对手将包括科林研发、KLA-Tencor(KLAC.O)，以及日立(6501.T)子公司Hitachi High-Technologies(8036.T)和HitachiKokusai Electric(6756.T)。

对于每一股现有股份，Tokyo Electron股东将得到这家尚未命名新公司的3.25股，而应用材料股东将得到1股。

应用材料执行长Gary Dickerson将成为新公司的执行长，而Tokyo Electron社长东哲郎将担任董事长。两家公司表示，仍将维持在Nasdaq和东京证交所两地挂牌上市。

Dickerson在一场分析师电话会议上表示，他将搬到日本以带领公司；新公司董事会将由11名董事组成，双方各指派五名董事，另外一名则由双方合意人选担任。

两家公司称，预期在第一个财政年度末了时将可实现2.5亿美元的节约效应。他们并称，新公司也将在合并后的12个月内回购30亿美元的股票。

分析师及银行家表示，这笔交易让他们感到意外，尽管Tokyo Electron股价在过去一周已经大涨14%，而大盘日经指数.N225仅上涨2%。应用材料同一时期的涨幅为0.5%。

应用材料的财务顾问为高盛，而Tokyo Electron的顾问则为三菱UFJ摩根士丹利证券。

Tokyo Electron的法务代表为Jones Day and Nishimura & Asahi律师事务所，应用材料的法务顾问则为Weil, Gotshal & Manges LLP, Mori Hamada & Matsumoto以及De Brauw Blackstone Westbroek。(完)

(编译 张明钧/朱晓军/王翔琼；审校 白云/张涛/于春红)

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