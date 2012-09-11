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时事要闻 | 2012年 9月 11日 星期二 10:43 BJT

美国将免费为“9·11”救援人员治疗癌症

路透纽约9月10日电---在美国2001年“9·11”恐怖袭击事件发生後赶赴世贸中心的7万名幸存的消防员、警察及其他应急人员，将可免费接受约50种癌症的监测和治疗。

美国国家职业安全卫生研究所（NIOSH）周一宣布，接触到世贸中心废墟有毒化合物的应急人员和生还者，将依据奥巴马2011年1月2日签署的《扎德罗加9/11健康及赔偿法案》（Zadroga 9/11 Health and Compensation Act）可免费接受癌症治疗。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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