美国将免费为“9·11”救援人员治疗癌症

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透纽约9月10日电---在美国2001年“9·11”恐怖袭击事件发生後赶赴世贸中心的7万名幸存的消防员、警察及其他应急人员，将可免费接受约50种癌症的监测和治疗。
美国国家职业安全卫生研究所（NIOSH）周一宣布，接触到世贸中心废墟有毒化合物的应急人员和生还者，将依据奥巴马2011年1月2日签署的《扎德罗加9/11健康及赔偿法案》（Zadroga 9/11 Health and Compensation Act）可免费接受癌症治疗。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。