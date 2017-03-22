路透基点：香港屈臣氏签95亿港元三年期再融资，14家银行参与--TRLPC

金属期市：伦铜下跌，受穆迪调降中国评级影响
路透墨尔本5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用评等机构穆迪以债务庞大为由调降中国评级；今日稍晚美国联邦储备理事会公布上次会议纪录前，市场交投料将清淡。
路透3月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，亚洲富豪李嘉 诚旗下的保健及美容产品零售商屈臣氏集团上周签订一笔95亿港元(12亿 美元)三年期贷款，为2014年5月完成的150亿港元贷款进行再融资。 共有14家银行参与这笔贷款，各家贷款额度相同，这14家银行分别为 中国农业银行、澳新银行(ANZ)、美银美林、中国银行(香港)、中国建设 银行、花旗集团、星展银行、汇丰、三菱日联金融集团(MUFG)、瑞穗银行 、华侨银行、渣打、三井住友银行、以及新加坡大华银行。本笔贷款于3 月15日签约。 先前消息人士指出，定价谈判中的综合收益介于70-80个基点。2014 年那笔到期一次性偿还贷款将于今年5月到期。 屈臣氏为香港综合企业和记黄埔有限公司旗下的零售业务。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
路透墨尔本5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用评等机构穆迪以债务庞大为由调降中国评级；今日稍晚美国联邦储备理事会公布上次会议纪录前，市场交投料将清淡。
路透5月24日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0728GMT，外资在韩 国股市卖超839亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月24日 -83.9 74.6 -35.3 ^5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日 26.9 -63.8 -19.1 5 月17日
路透5月24日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:32时,1港元=0.88446人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.56 8.08 2.46 南玻 8.79 5.17 1.92 深康佳 4.56 2.74 1.88 ST中华 8.01 3.06 2.96 ST中冠