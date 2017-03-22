路透基点：香港屈臣氏签95亿港元三年期再融资，14家银行参与--TRLPC

路透3月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，亚洲富豪李嘉 诚旗下的保健及美容产品零售商屈臣氏集团上周签订一笔95亿港元(12亿 美元)三年期贷款，为2014年5月完成的150亿港元贷款进行再融资。 共有14家银行参与这笔贷款，各家贷款额度相同，这14家银行分别为 中国农业银行、澳新银行(ANZ)、美银美林、中国银行(香港)、中国建设 银行、花旗集团、星展银行、汇丰、三菱日联金融集团(MUFG)、瑞穗银行 、华侨银行、渣打、三井住友银行、以及新加坡大华银行。本笔贷款于3 月15日签约。 先前消息人士指出，定价谈判中的综合收益介于70-80个基点。2014 年那笔到期一次性偿还贷款将于今年5月到期。 屈臣氏为香港综合企业和记黄埔有限公司旗下的零售业务。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)