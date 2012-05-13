美国原油跌破96美元

路透新加坡5月14日电---美国原油价格周一跌破每桶96美元,中国经济放缓、希腊可能离开欧元区、沙特呼吁提高石油库存水平等因素,均令油价受到压力.

周日2221GMT时,纽约商业期货交易所(NYMEX)6月合约下跌0.63美元至95.50美元.继上交易日跌了将近1美元之後续跌.

布兰特原油 LCOc1 跌0.48美元,报每桶111.78美元.

沙特阿拉伯石油部长欧那密周日表示,该国认为原油在每桶100美元是很棒的价格.

最近两日出炉的中国4月宏观数据略显揪心,从外贸到工业、投资和消费一片惨淡.内需不振拖累中国经济仍在下行趋势中运行.抑通胀的目标控制虽好,但稳增长任务更显艰巨.

希腊政治领导人周日不理会希腊总统有关组建联合政府以避免重新选举的呼吁,令该国进一步接近破产和可能退出欧元区.

国际能源署(IEA)周五表示,尽管全球供给明显改善令库存大幅上升,但地缘政治风险或令油价继续保持在高位.(完)

--编译 李婷仪/肖群英;审校 张涛

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