日本评等：标准普尔确认日本评等为“A+/A-1”，评级展望稳定

港报社评：纵使起用旧脸孔，成败视乎新特首--信报5月24日
距离七月一日政府换届只余一个多月时间，下任特首林郑月娥的组班情况愈来愈受关切，到底她能否成功利用新人事和新作风为香港注入新动力？今年三月以七百七十七票顺利当选以来，林郑刻意摆脱「梁振英2.0」的负面标签，她又能否借助新班子塑造新形象？
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。
* 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。
* 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4%
* 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多
* 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5%
* 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
距离七月一日政府换届只余一个多月时间，下任特首林郑月娥的组班情况愈来愈受关切，到底她能否成功利用新人事和新作风为香港注入新动力？今年三月以七百七十七票顺利当选以来，林郑刻意摆脱「梁振英2.0」的负面标签，她又能否借助新班子塑造新形象？
美国小天后Ariana Grande在英国曼彻斯特体育馆举行演唱会期间，一名自杀式袭击者引爆炸弹装置，导致数十人伤亡，「伊斯兰国」（ISIS）承认责任，扬言发动更多袭击。今次是2005年伦敦连环爆炸以来，英国最严重的恐袭，美国、日本和新加坡等均表示会加强大型表演和体育盛事的保安，香港亚洲国际博览馆亦称，倘若Ariana Grande如期9月来港演唱，会采取更严密的监察措施，确保安全。近年欧美恐袭接二连三，部分港人也许抱着隔岸观火心态，然而近年激进分子趋易避难，专挑人群聚集的「软目标」（soft targets）施袭，公众不应大安旨意掉以轻心。如何冷静面对防不胜防的恐袭新常态，是国际社会一大考验。
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