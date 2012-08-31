人民币A股ETF受追捧 海外长线投资者为低估值吸引

记者 陈敏

路透香港8月31日电---尽管内地股市受不断探底的国内经济和疲弱的公司业绩拖累持续下跌,但以该市场股指作为投资标的的离岸人民币交易所交易基金(ETF)却大受追捧,吸引一众瞄准A股低估值的海外长线投资者.

本周在港交所挂牌上市的追踪富时A50指数.FTXIN9的南方东英人民币ETF(82822.HK)和追踪中证100指数.CSI100的易方达人民币ETF(83100.HK),在认购首日就分别用罄50亿元和20亿元额度,两家公司并表示正考虑申请更多额度.

加上此前挂牌的华夏沪深300指数人民币ETF(83188.HK),目前香港市场共有三只人民币ETF,总额度占第二批用於投资跟踪内地股市ETF产品额度约四分之一.

"部分投资者认为现在A股市场处於相对低点,虽然暂时没有太大反弹空间,但从估值来说已经比较低了,对於长线投资者有吸引力."凯基证券亚洲有限公司营运总裁邝民彬表示.

"最近一个多月市场憧憬欧美央行再有放水行动,比较愿意承担风险.有些投资者会认为,既然其他资产价格都上涨了,A股却还没有涨,就会期待它有机会追上.在这种情况下,内地股市有相当的吸引力."他并称.

内地股市"跌跌不休"已至三年半以来低位,即使在过去三个月,道琼斯工业指数.DJI受市场预期更多量化宽松举措推动反弹约4%,中国A股市场仍不为所动,录得13%的跌幅.

易方达资产管理(香港)常务董事林永森指出,目前内地股市估值已经差不多是过去二十年来的最低点,这正是吸引海外长线投资者通过买入ETF,来投资内地股市的主要推动因素.

分析师认为,随着更多人民币实物ETF的推出,以港元计价的A股ETF将会受到一定冲击并可能被分流一些资金.因目前在联交所上市的所有24只港元A股ETF均采用合成模拟策略,惟新推出的三只人民币A股ETF是实物型的.

与完全复制成份股及其比重的实物ETF相比,合成型ETF通过掉期或其他衍生工具进行复制,风险相对更高.

此外,对於那些希望投资A股ETF,但碍於港元计价ETF存有较高溢价的投资者而言,人民币ETF将提供另一种选择.比如目前市场上广受欢迎的安硕A50 ETF(2823.HK),新推出的南方东英人民币ETF与其投资标的一样,不失为投资机会.

本周图表:

点心债月度发行情况一览:link.reuters.com/hex32t

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 29,338.2 91

2. 渣打 14,714.1 51

3. 中国银行 9,860.6 13

4. 法巴 7,181.6 26

5. 德意志银行 6,627.4 25

**本周市场动态**

--中银香港(2388.HK)今年上半年核心盈利创中期业绩新高,且净息差按年显着上升43个基点,较2011年下半年则上升20个基点至1.64%.该行称,净息差上升主要是因为人民币资金在贷款及投资方面的运用均有所扩大,以及企业及个人客户新造贷款的定价均有所提高.

--据路透获得的销售文件,荷兰银行发行了5亿元人民币两年期点心债,息率为3.5%.该笔债券评级为A2/A+/A+(穆迪/标普/惠誉),共获得超过60个账户逾8亿元认购.债券将在泛欧交易所阿姆斯特丹交易所上市.

--环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)发布报告称,在和中国或香港有支付往来的158个国家中,已有31个国家的人民币支付比重超过总支付量的10%.人民币支付势头强劲的是海湾国家、新加坡和英国,以及加拿大和德国.不过,美国、日本和澳大利亚的采纳水平仍较低.

--世界银行旗下国际金融公司(IFC)同意向富登信贷提供3.15亿元人民币贷款,以帮助这家企业在中国中西部欠发达省份扩大针对中小企业的小额信贷规模.IFC是首个获批与国内银行在境内市场进行货币互换交易的多边机构,此项贷款即由其新设立的货币互换项目提供资金.

--兴业银行发布报告指出,中国经济增长将持续低迷,而目前GDP不及预期主要是受到外贸拖累.该行建议未来应进一步增强人民币汇率弹性,在四季度扩大波幅至2.5%甚至更大一些,这不仅可以帮中国在国际上赢得赞誉,在国内亦能为汇率更好地反应经济基本面提供空间,并减轻财政刺激的压力.(完)

(香港李珊珊对本文亦有贡献)

--审校 曾祥进

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