对外沟通失败 美联储前瞻性指导出师不利

路透华盛顿7月25日 - 要看美国联邦储备委员会(美联储/FED)做了什么，而不是说了什么。这是华尔街对美联储暗示其可能很快开始缩减买债刺激规模的反应。

美联储主席伯南克再三保证，结束量化宽松不等于预示着即将调升利率。但债市没听进去这番话，反而大幅推高了借款成本，这显示美联储仰赖的“前瞻性指导”恐怕没像预期一样发挥功效。

事后美联储官员不同寻常地轮流齐声安抚市场，由此可见之前的政策失误，不过美联储的再三保证在稳定情势上最终有所奏效。官员们认为藉由传达他们的想法，可以说服投资人相信利率和资产买进是两种不同的政策手段。

但对很多分析师而言，美联储几个月前刚说过可能“增加或减少”买债，而如今突然不愿进一步买债，令他们感到困惑。这也造成了对决策者口头指导的不信任情绪。这种不信任带动债市大跌与新兴市场证券挫跌，市场波动也普遍升高。

美联储官员在前瞻性指导中提供其对利率预期的更长期看法，但前瞻性指导的初次行动就并不顺利，而且时值欧洲央行和英国央行也开始进行类似的指导。这些央行被带离正途了吗？

前英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森认为确实如此。他目前担任彼得森国际经济研究所的负责人。

“如果一个央行害怕在政治层面采取更多实际措施，但又清楚自己应该对恶化的经济前景有所作为，就会用空口白话来代替实际政策，并称之为‘前瞻性指导’，”普森表示，“那就是它的真正魅力--理论很有趣，但根据所有现有证据，它不会在实践中发挥作用，所以那不是它被采用的真正原因。”

普森嘲讽道，换言之，“那些人因为无能，所以进行前瞻性指导。”

**美联储的困境**

美联储的政策困境显而易见。美联储在2008年12月将主要货币工具--隔夜联邦基金利率降至接近零。在利率已经压至下限的情况下，美联储需要找到提振经济成长的其他手段。

美联储使用的一个杠杆是购买公债来压低市场的长期利率；美联储还对保持隔夜利率接近零的时间长度作出了承诺。

美联储官员曾把对利率的前瞻性指导看作一种有力的工具。由于长期利率体现了短期利率的预期走势，令市场相信隔夜拆借成本将长期维持较低水平，应有助于压低所有借贷成本。

但金融市场已开始逐渐预期，美联储缩减刺激政策不只是说说而已，每月850亿美元买债计画逐渐放缓并最终结束的前景导致了市场的激烈反应。

全球股市出现抛盘，其中受惠于美联储量化宽松资金流入的新兴市场受创最深。

更令人担心的或许是，美国指标10年期公债的收益率(殖利率)不到两个月就跳升超过1个百分点，从1.63%一度涨到最高2.74%，威胁到刚刚萌芽的房市复苏；不过之后10年期公债收益率在2.6%附近企稳。

鉴于资产负债表规模膨胀至3.5兆(万亿)美元，使得美联储对于持续买进资产愈发持保留态度，前瞻性指导可能会在政策工具上扮演越来越关键的角色。

诚然，伯南克已经暗示可能调低其6.5%失业率的门槛，以实现额外的经济刺激；美联储先前表示要等到失业率降至6.5%，才会开始考虑是否升息。

但就连在美联储内部，对这种做法能有多大效果都存在怀疑。圣路易联邦储备银行的经济学家2012年发布一份研究，就对于承诺及辞令作为主要政策工具的有效性提出过质疑。

“很难看到前瞻性的引导如何能够大幅提高这些央行控制长期收益率的能力，”这份研究的作者们发现。

**行动胜过空谈**

美联储的前瞻性引导中，有一项尤其失败，也就是他们试图把缩减买债的过程和最终的开始升息当成两回事。

尽管已经摊开了联储缩减买债计画的时间表，但伯南克仍表示联储距离收回经济支持还很远，试图藉此安抚投资人。

但市场大多无视此讯息。

就如同道明证券的Eric Green所说的：“前瞻性引导完全没有作用。”

的确，期货市场还一度反映了最早在2014年秋季升息，尽管美联储自身预估指出，至少在2015年前不会升息。

“从美联储的近况来看，只透过喊话是无法控制利率的，一旦真的开始退场，利率就会上扬，”Posen总结称。(完)

(编译 王冠中; 审校 隋芬)

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