新航一A380客机因舱内压力失衡紧急降落阿塞拜疆

路透新加坡1月6日 -新加坡航空(SIAL.SI)周一表示，该公司一架从伦敦飞往新加坡的空中客车(空中巴士/Airbus)(AIR.PA)A380客机因为舱内压力突然下降而紧急降落阿塞拜疆，机上467名乘客及27名组员全都平安。

新航在一份声明中表示，“有用到氧气面罩，飞机于当地时间1点03分平稳降落于巴库机场。”

该公司指出，“我们正寻求当地主管机关帮忙清关，并将受影响的乘客安排旅馆住宿，直到接替的飞机从新加坡飞抵为止。”

新航拥有19架A380，数量在全球名列前矛，该公司并已再订购五架同款飞机。(完)

(编译 张明钧; 审校 张涛)

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