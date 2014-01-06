新航一A380客机因舱内压力失衡紧急降落阿塞拜疆

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透新加坡1月6日 -新加坡航空(SIAL.SI)周一表示，该公司一架从伦敦飞往新加坡的空中客车(空中巴士/Airbus)(AIR.PA)A380客机因为舱内压力突然下降而紧急降落阿塞拜疆，机上467名乘客及27名组员全都平安。
新航在一份声明中表示，“有用到氧气面罩，飞机于当地时间1点03分平稳降落于巴库机场。”
该公司指出，“我们正寻求当地主管机关帮忙清关，并将受影响的乘客安排旅馆住宿，直到接替的飞机从新加坡飞抵为止。”
新航拥有19架A380，数量在全球名列前矛，该公司并已再订购五架同款飞机。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
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路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。