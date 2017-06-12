中国债市：券商主承公司债门槛提高，近两年须有一年分类达A--证券业协会

路透上海6月12日 - 中国证券业协会日前发出通知，提高了券商作为公司债主承销商的门槛，分类结果最近两年中至少有一年为A级别或A级别以上的证券公司，方有资格成为公司债主承销商。

中泰证券官方微信上周六指出，上周五证券业协会下发通知，决定对《公司债券承销业务规范》作如下修改：为防范公司债券信用风险，扶优限劣，证券公司分类结果最近两年中至少有一年为A级别或A级别以上的证券公司，自当年度分类结果公布之日起至下一年度分类结果公布前一日止，可以担任公司债券项目主承销商。

而最近两年分类结果均为BBB级别或BBB级别以下的证券公司，如最近两年作为主承销商的公司债券承销金额行业排名前20位，经监管部门现场核查，审慎确认，公司债券承销业务执业能力强、项目质量高，具有专业化特点的，自确认之日起至下一年度分类结果公布前一日止，可以担任公司债券项目的主承销商。

因最近两年分类结果均未达到A级别或A级别以上而未开展公司债券主承销业务的证券公司，下一年度分类结果达到A级别或A级别以上的，自下一年度分类结果公布之日起，可以担任公司债券项目的主承销商。

证券公司分类评级是以证券公司风险管理能力为基础，结合公司市场竞争力和合规管理水平，对证券公司进行的综合性评价，主要体现的是证券公司合规管理和风险控制的整体状况。

中泰证券指出，目前中国经济正处于转型期，经济增速放缓，一些企业出现经营困难，信用违约等风险事件也逐渐显现，这对公司债市场的健康发展造成了一定负面影响。在这个过程中，也出现了部分承销机构在债券发行、承销和存续期间未能做到履职尽责，服务质量有待提高。

该券商并表示，此次证券业协会对公司债主承销商进行分类管理，形成能进能出的管理机制，有利于形成正向激励，鼓励主承销商加强内部合规风控管理，提升风险意识，强化尽职调查以及信息披露、受托管理的职能，勤勉审慎开展公司债业务。