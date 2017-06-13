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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 17:14 BJT

香港个股：浙江沪杭甬称分拆浙商证券上市A股料获款项净额约27.6亿人民币

路透香港6月13日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周二称，预期分拆浙商证券在上海A股上市后，将获得款项净额约27.6亿元人民币；而公司在浙商证券的间接权益则由原来的52.15%降至46.93%。

浙江沪杭甬公告称，浙商证券拟发售股份总数约3.333亿股，发售价为每股8.45元，预期将在6月26日开始挂牌买卖。

浙商证券拟将上市所筹款项，用作增加其净资本及及扩充业务。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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