港报财经评论：A股拖后腿，长假前审慎--经济日报4月25日

A股拖后腿 长假前审慎/ 林瑞芬

法国大选首轮选战结果虽令外围畏险情绪稍缓，但昨日A股被严管风劲吹之下倒跌，收市挫近1.4%，令港股的反弹动力受抑制。

观乎亚太区股市，日股昨升幅1.4%，欧洲股市开市初段如德、法股市升幅更高于日股；对比之下，港股表现确逊色。恒指昨最高见24,205，收报24,139点，全日只升0.4%。国指昨最高见10,156，收报10,107点，全日升0.6%，大市总成交额655亿港元，最大拖累是A股的急回。

内地金融监管的高压政策持续放招，以及去杠杆叠加影响之下，投资者的观望回避情绪持续高涨，股市阵痛压力加大。上证昨下跌1.4%，收报3,129点，连有实务的一带一路受惠股份也见抛售压力，反映市场畏险情绪高涨。

内地加强金融去杠杆力度，中国银监会密集出台一系列风险防控政策。4月10日，银监会发布《关于银行业风险防控工作的指导意见》（6号文），明确了银行业风险防控的重要领域，包括信用风险等传统领域风险，以及债券波动风险等非传统领域风险。4月12日，银监会又发布《关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知》（7号文），指出要强化监管制度建设等。4月13日，银监会再印发《关于集中开展银行业市场乱象整治工作的通知》（5号文），提出要组织全国银行业集中整治包括股权和对外投资等在内的市场乱象。

银监会之后，紧接是中国保监会出手。于23日发文，明确当前保险业风险防控的九大重点领域，包括流动性风险、资金运用风险、战略风险、新业务风险、外部传递性风险、群体性事件风险、底数不清风险、资本不实风险和声誉风险。虽有《人民日报》文章提出相关监管新举措，很多也预留了缓冲期、过渡期，也不必过度担忧，惟股场中人也是慌失失。

金融的理财委外赎回的压力，正在A股大市浮现。事实上，数据显示，2014至2016年内地公募基金规模从2014年末的4.5万亿元人民币，上升至2016年末的9.2万亿元人民币，同期包含基金及子公司、券商资管的广义资管管理规模从2014年末的16万亿元人民币增长至2016年末的42.4万亿元人民币。资管产品规模扩大与银行、保险、信托等机构的委外投资规模增加密切相关。股份行近年资产的增速相对四大行为快，在目前面对内地监管严下，其理财委外赎回压力恐怕不小。A股要有一阵子受压，上证按趋势探支持区3,050至3,100点，3,050底部支持关键，看能否守得稳。大浪淘金，静候风云过！减少炒作资金投入炒作概念股，有更佳派息政策的价值股就有望抬头。

看昨日港股大形势，中移动首季业绩平平，昨日挫1.25%，收报82.8港元。不过，午后滙丰有所回升，收报63.05港元，升幅1.1%。

最醒神则莫过于长和系，长和昨升2%、电能实业升3.1%、长江基建升4.1%，欧元有所反弹，加上收购DUET交易获澳洲联邦政府批准，对长和系股价有刺激。引述美银美林指出，假设长建就相关收购作6成的债务融资，而DUET今年6月1日起开始有盈利贡献，把长建2017至2019每股盈测分别上调2.1%、3.6%及3.1%，至4.15港元、4.34港元及4.32港元，目标价由72港元调升至74.3港元。只是朝鲜半岛局势尚有反覆，现在是否风暴前的平静，不好算，反弹持久力尚需要审慎观察。

大市而言，A股短期捱沽之势明确，港股很难独自上路；叠加五一长假期在即，港股仍难望摆脱调整之势。本周期指结算后，下周一及周三，港股又适逢公众假期而休市，由此，预计港股短期纵有反弹，仍有限度；相反，若遇外围不利消息，在缺乏承接力下多数会较外围跌得多，保守观望为上。

技术上，恒指以去年底低位21,491起升至今年3月高位24,656触顶而回，此段升浪累计升幅为3,165点，回吐为升幅0.382倍的话，约至23,446，目前看后市考验23,500左右的可能性仍存在。

国指而言，虽然已完成去年底低位9,117起升至今年3月高位10,698升浪的0.5倍下调跌幅，但A股正值捱沽，未能确认9,900点左右已筑底，若是回吐是之前升幅的0.618倍的话，约至9,720。配合附图所示，后市如国指一日未能企回50天綫10,300之上，仍难望摆脱下调的困扰。（完）

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