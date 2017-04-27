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亚洲 | 2017年 4月 27日 星期四 10:05 BJT

中港个股：安徽海螺水泥减持三间A股公司股票获得净收益9亿元人民币

路透香港4月27日 - 按产能计中国第二大水泥生产商--安徽海螺水泥周四称，该公司减持了三间A股公司股票合共获得净收益9亿元人民币，相当于2016年度净利10.55%。

据公告，截至4月25日，安徽海螺今年以来分别减持了所持全部新疆青松建化股票、安徽新力金融及唐山冀东水泥的部分股票。

该公司周一发布一季度业绩报告显示，按中国会计准则，今年1-3月净利21.53亿元，按年增长86%；同期营业收入136.39亿元，增长28.58%。

2016年年报显示，安徽海螺于去年末对青松建化的持股比例为10.59%，账面值7.09亿元；对新力金融的持股9%，账面值7.01亿元；对冀东水泥持股13.93%，账面值22.34亿元。

此外，安徽海螺还持有西部水泥 21.17%的股份，账面值13.92亿元。

年报并显示，新力金融和冀东水泥计入“可供出售金融资产”科目，青松建化和西部水泥则计入“长期股权投资”科目。

香港时间10:00，海螺H股跌3.25%，报26.8港元；A股亦跌3.02%，报20.87元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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