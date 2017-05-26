港报财经评论：“入摩”冷水兜头淋，A股炒风照样跟--信报5月26日

「入摩」冷水兜头淋 A股炒风照样跟/ 习广思

市场憧憬A股下月有机会获纳入MSCI新兴市场指数，加上外围形势配合，资金追捧中资股，内房、内险股成为大市火车头，沪深300指数升了1.8%；当中，太保A、中人寿A及平保A的升幅介乎3%至5%，带动本港内险H股。恒指的上升动力由腾讯转由中资股接力，令指数上望空间扩大。

5月近尾声，展望6月的投资话题莫过于A股能否晋身MSCI新兴市场指数。在过去两年的审议，A股都被拒诸门外，MSCI明晟行政总裁费南迪斯（Henry Fernandez）话纳入A股与否，仍有颇多问题待解决。此话被解读为向纳入A股大泼冷水。

不过，资金就冇咁好气，照炒可也，除了一众A50指数ETF受到追捧，沪深银行、内地房地产的ETF升势亦十分厉害。A股一旦成功「入摩」，外资流入中国，受惠的除了成分股新宠，中港券商也可做多一些生意，因为今次讲明「入摩」的股份必是「互连互通」机制内的股份，香港证券行自然可受惠。

据中金估算，一旦A股获准「入摩」，吸纳最多资金的5个板块分别为银行、食品饮料、证券行、房地产及医药生物。若本港上市的公司拥有可能「入摩」的A股，股价有机会间接受惠，例如猪肉股万洲国际旗下A股双滙，便是有望「入摩」的A股。

由情绪和资金推动的市场，绝对需要身手敏捷， 进取不忘稳健，既要睇住动力，也要考虑估值，内险股应是较佳选择，行业在利率回升下见复苏，成交与升势配合，估值仍属合理。

在A股「入摩」之后，外资买货都会经沪深股通， 今年已经历深度调整的本港券商股值得买，昨天已见资金涌入，急急起步，表现比中资券商股更劲；另一批估值吸引但缺乏动力的板块如水泥及纸业，都有追落后的价值。

正如之前所述，大市由情绪和资金牵动，来得快，去得也快，就算6月21日A股获批「入摩」，到真正落实，一般估计也要等到明年5月。况且，今次建议的是缩水版，只有169只股份，多为大价股，占MSCI新兴市场指数仅0.5%。所以，入市时在动力与估值之间应该平衡一下，做到进可攻，退可守。

讲开估值，恒指在2015年大时代及去年9月见顶时的预测市盈率分别为13.6倍及13.2倍，现时为12.66倍，若市场情绪向好，资金充裕，恒指有力挑战上述两个高位，即较现时仍有5%至8%升幅。

美国联储局周二公布的上次议息会议纪录，大家同意可于短期内加息，并逐步减少把到期的债券再投资，即开始减少所持债券，惟委员们对未来加息步伐仍有分歧。有些委员认为失业率低，应该继续加息。也有委员指通胀偏低，是否应按原来步伐加息。

联储局下月中加多一次息，应无悬念，但之后几时再加，看来局方未达致共识，都系要睇吓通胀数据，未来每次出通胀数据，威力会比就业数据更大。

加息已在预料之内，惟未能改善美滙指数之弱势，弱美元有利人民币及中资股投资。去年美元兑人民币升了6%，今年则跌1%。美元兑人民币一个月引伸波幅已跌至2015年8月「小滙改」前的水平，是美元兑离岸人民币的走势图，100天线及50天线都轻微向下弯，在走势形态上，美元似做紧一个圆顶回落，人民币风平浪静，有利吸引外资流入中资股市场。（完）

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