香港个股：康宁医院取得中国证监会同意恢复A股发售审查申请

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港5月26日 - 中国最大私家精神科医院--温州康宁周五称，已经取得中国证监会关于恢复其A股发售审查申请的同意函。
康宁医院去年申请发行不超过约812万股A股或10%的股份上市，期间由于拟更换A股的中国法律顾问而申请自愿中止发售审查，至今年4月卷土重来向中国证监会递交恢复发售审查申请。
该公司在联交所的声明称，鉴于A股发售须待中国证监会及其他相关监管机构的批准方可达成，因此未必实行。
康宁医院于2015年11月在香港IPO（首次公开发售）上市，招股价38.7港元，虽然集资规模只有6.8亿港元，但获得全球最大的生物医疗投资公司--奥博资本（OrbiMed）以基础投资者身份认购股份。
香港时间09:45，该股跌0.14%，报36.45港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为