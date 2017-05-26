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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 09:48 BJT

香港个股：康宁医院取得中国证监会同意恢复A股发售审查申请

路透香港5月26日 - 中国最大私家精神科医院--温州康宁周五称，已经取得中国证监会关于恢复其A股发售审查申请的同意函。

康宁医院去年申请发行不超过约812万股A股或10%的股份上市，期间由于拟更换A股的中国法律顾问而申请自愿中止发售审查，至今年4月卷土重来向中国证监会递交恢复发售审查申请。

该公司在联交所的声明称，鉴于A股发售须待中国证监会及其他相关监管机构的批准方可达成，因此未必实行。

康宁医院于2015年11月在香港IPO（首次公开发售）上市，招股价38.7港元，虽然集资规模只有6.8亿港元，但获得全球最大的生物医疗投资公司--奥博资本（OrbiMed）以基础投资者身份认购股份。

香港时间09:45，该股跌0.14%，报36.45港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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