中港个股：华泰证券拟定向增发A股筹资至多260亿元，补充公司资本金

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海5月26日 - 中国大型券商--华泰证券周五盘后公告称，拟定向增发A股，筹资不超过260亿元人民币，补充公司资本金和营运资金。
公告显示，本次非公开发行的对象为不超过十名的特定投资者，包括境内产业投资者、基金公司、证券公司、财务公司、保险机构等。发行价格低于发行期首日前20个交易日均价的90%，A股发行数量不超过10.89亿股。
公告称，本次募集资金主要用于：进一步扩大融资融券和股票质押等信用交易业务规模；扩大固定收益产品投资规模，增厚公司优质流动资产储备；增加对境内全资子公司的投入；增加对香港子公司的投入，拓展海外业务；加大信息系统的资金投入，持续提升信息化工作水平等。
“在当前以净资本为核心的监管体系下，公司扩大传统业务优势、开展创新业务、开发创新产品，都需要有雄厚的资本金支持，净资本是公司未来发展的关键因素。”华泰证券指出。
华泰证券A股周五收报17.39元，涨0.02元或0.12%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为