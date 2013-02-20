中国A股IPO冻结 重庆银行欲转赴香港上市

昆仑能源去年净利同比大减56% 惟年度股息明显提高
路透香港3月29日 - 中国石油的天然气终端业务分支--昆仑能源周三公布，去年度净利同比大减56%，惟年度股息明显提高。
路透上海2月20日 - 路透旗下IFR周三报导称,重庆银行A股上市计划在等待近五年后,今年转向香港市场寻求首次公开发行(IPO),计划筹资5-6亿美元.
IFR援引两位知情人士的话称,重庆银行作出此决议是因为太多企业排队等待A股IPO,且政府没有制定明确的城商行和农村商业银行在上海或深圳上市的政策和标准.
致电重庆银行未获应答.
重庆银行是最新一家转向香港筹资的中国公司,中国监管当局为减少股票供应并帮助企稳市场,自去年11月来已暂定批准IPO.
汇丰控股(HSBA.L)持股8%的上海银行以及位于黑龙江的龙江银行都已决定赴港上市.
当前申请在A股上市的企业超过850家,有分析师预计其中的一些企业可能需要五年才能上市.(完)
(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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