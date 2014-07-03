今年A股IPO融资量约1000亿元 香港IPO争全球三甲--报告

路透上海7月3日 - 全球三大会计师事务所近日相继公布各自的半年度大中国区首次公开发行（IPO）报告，结论较为接近，今年A股IPO融资量预计约1,000亿元人民币；而香港市场全年融资量估计在1,700亿港元以上，有望继续位居全球前三。

中国证监会稍早表态，自6月起至年底安排约100家新股在A股市场上市。在这框架范围内，这三家机构对今年A股IPO项目数和融资量较为趋同。普华永道中国审计部合伙人孙进预计，全年沪深股市IPO总数在150宗左右，融资额介于1,000亿元至1,500亿元之间。

安永报告预计，全年约有150家左右公司在A股上市，预计总融资额不超过1,000亿元。德勤报告指出基于市场压力和流动性以及IPO发行体制持续改革等因素，因此大陆市场总募资额预计为900-1,000亿元，略低于2012年水平。

上半年A股市场IPO共计52宗，融资总额为353亿元，较去年同期均下降一半；大型IPO项目缺失，上半年最大IPO项目的陕西煤业融资额仅40亿元。

普华永道预计下半年A股上市企业以中小企业为主，行业以工业产品、信息科技、金融服务、消费品为主。而第四季将推出的沪港通，有助于稳定并活跃资本市场信心，有利于国内IPO市场的发展。

对于香港IPO市场趋势，普华永道资本市场服务组合伙人陈朝光指出，香港资本市场基本面一直保持良好，市场上不乏有意或准备来港上市的企业，融资规模以中小型为主。只要外围基本因素持续改善，配合中国经济稳步增长，将有更有利大型新股融资在下半年推出，令香港全年新股融资额有望稳守全球三甲。

安永维持年初所作的香港IPO市场全年融资1,800亿港元的预测，即下半年融资约为993亿港元。而德勤则预计香港IPO全年至少融资1,700亿港元，有望与美国纳斯达克争夺今年全球第三大IPO市场的地位。

今年上半年，纽约证交所和伦敦证交所分列全球前两位IPO市场，纳斯达克和香港分居第三和第四位。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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