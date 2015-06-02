中国A股纳入MSCI指数后短期难以迎来大量境外资金--摩根大通

路透北京6月2日 - 国际投行摩根大通亚洲股票资本市场部主管孙台维周二表示，中国A股纳入MSCI指数只是时间问题，但之后国外投资者仍需时间对A股进行观察，因此市场在此利好消息宣布后短期难以迎来大量境外资金。

他在摩根大通第十一届全球中国峰会上之称，A股纳入MSCI指数将中国股市和企业拉进全球的金融体系里，对市场有利好作用。但MSCI指数纳入所有公司的时间和过程都较慢，整个过程仍将循序渐进。

“是因为大家摸着石头过河，一步一步看。当你走的很顺的时候就不会退回来，但是刚开始一定是很小心的。”他说。

股票指数提供商MSCI明晟(MSCI.N)的一名高管周一对路透表示，将弹性处理中国A股纳入其指数的时间表，将不局限于年度检讨的时间安排。全球基金经理密切关注中国A股是否纳入MSCI明晟指数，因其可能导致数以十亿美元计的资金流入中国股市。

他并指出，目前A股仍在牛市阶段，从整个指数估值来说，整个市值相对还是比较便宜。中国国内民间资金对市场有支撑作用，并有足够的动力将牛市延续下去。

对于中国A股创业板，他表示，国内很多新的企业是非常有潜力的，只要平台相对发展比较健康稳定，让企业有机会成长的话，总会有好的公司出现，有这样的平台对整个股市发展，对投资者都会有非常好的发展。（完）

(发稿 张晓翀；; 审校 杨淑祯)

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